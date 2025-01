Corriere dello Sport: “Insidia Juve Stabia. Il Palermo è carico”

Dopo la vittoria con il Modena, Alessio Dionisi cerca conferme per il suo Palermo. Il tecnico, consapevole dell’importanza della sfida contro la Juve Stabia, ha caricato i suoi: “Gli allenamenti della settimana mi rendono ottimista, ma contano i fatti, non le parole”. Il Palermo punta a rompere il tabù della continuità: in questa stagione non ha mai centrato due vittorie consecutive. Vincere oggi significherebbe raggiungere proprio i campani in classifica, ma Dionisi avverte: “Se hanno più punti di noi è perché lo meritano. Dobbiamo affrontarli con rispetto, ma anche con la determinazione di non prendere gol e la voglia di imporci sul campo”. Lo riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Rientri importanti e nuove soluzioni

La rosa rosanero recupera pedine fondamentali come Di Francesco e Blin, pronti a subentrare dalla panchina. Dionisi si trova di fronte al dilemma tra confermare l’undici che ha vinto contro il Modena o provare qualche novità: “Sto testando Appuah a tutta fascia sulla sinistra”, scrive Vannini sul Corriere dello Sport. In porta, il ballottaggio fra Desplanches e Sirigu pende verso quest’ultimo, il cui carisma può fare la differenza.

Sul mercato, Dionisi glissa: “Le scelte spettano al direttore sportivo. Io mi concentro sul gruppo, che considero attrezzato per competere, soprattutto ora che tornano elementi come Blin. È un ragazzo positivo e carismatico, ma servirà tempo prima che ritrovi la piena condizione fisica. Voglio che i ragazzi restino concentrati sulla partita e non si facciano distrarre da voci o rumours”. Anche questo passaggio è evidenziato nell’articolo di Vannini.

Juve Stabia, gruppo e umiltà

Dall’altra parte, la Juve Stabia si presenta senza il tecnico Pagliuca, squalificato, ma con la guida del vice Nazareno Tarantino: “Affrontiamo una squadra costruita per stare al vertice, ma noi risponderemo con umiltà e spirito di gruppo, che sono la nostra forza da un anno e mezzo”, scrive il Corriere dello Sport. Tarantino si dice fiducioso sull’inserimento di Quaranta, ultimo arrivato: “È convocato, si è subito messo a disposizione. Sono certo che darà un grande contributo”. La Juve Stabia punta a confermare in campo il lavoro svolto in allenamento, con l’obiettivo di mettere in difficoltà i siciliani.