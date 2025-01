Palermo-Juve Stabia: i convocati di Tarantino

Domani, domenica 19 gennaio, la Juve Stabia farà visita al Palermo in occasione della 22esima giornata. Oltre ai giocatori Gerbo e Petrazzuolo è indisponibile per squalifica anche mister Guido Pagliuca: In panchina andrà il vice Nazzareno Tarantino. Di seguito la lista convocati resa nota dal club campano tramite i propri canali ufficiali:

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 23 Folino, 24 Varnier, 29 Fortini

Centrocampisti: Buglio, 10 Pierobon, 14 Meli, 37 Maistro, 55 Leone, 98 Mosti

Attaccanti: 9 Adorante, 17 Morachioli, 18 Sgarbi, 11 Piscopo, 27 Candellone

Indisponibili: Andreoni, Di Marco, Zuccon.

Diffidati: Adorante, Candellone, Folino, mister Pagliuca.

Squalificati: Gerbo, Pagliuca, Petrazzuolo.