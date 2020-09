L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. La rosa di Boscaglia è in fase embrionale, considerando la rivoluzione estiva e il parziale completamento. Anche il modulo è diverso. Il vecchio Palermo è in soffitta e il nuovo necessita di essere collaudato. L’unica aggiunta che si potrebbe fare in sede di mercato è quella relativa ad un centrocampista.