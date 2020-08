L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione del Trapani. L’appuntamento cruciale è oggi pomeriggio alle 15:30 presso il Collegio di Garanzia del CONI. L’eventuale sentenza favorevole ai siciliani potrebbe stravolgere la griglia salvezza. Difesa dall’avvocato Chiacchio, la società siciliana chiederà l’annullamento totale della sanzione e, in via subordinata la riduzione di un punto di penalizzazione. In quest’ultimo caso la squadra di Castori si giocherebbe i play-out col Perugia, spedendo il Pescara direttamente in C. Nel primo caso, la salvezza del Trapani sarebbe diretta, con Perugia e Cosenza pronti a giocarsi i playout.