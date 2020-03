Bellissimo gesto di Romelu Lukaku, che ieri ha effettuato una donazione di centomila euro alla struttura ospedaliera del San Raffaele. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” evidenzia il gesto stupendo del bomber belga. Anche l’Inter non è stata da meno dato che ha devoluto 500mila euro all’Ospedale Sacco. Queste le parole di Romelu Lukaku, rilasciate in una diretta sul suo profilo Instagram: «L’Italia è un Paese incredibile che ha fatto tante belle cose per me e per la mia famiglia. Per questo voglio aiutarla».