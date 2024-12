Corriere dello Sport: “«Il Sassuolo pronto ad agire e reagire»”

Coperto di elogi e record, il Sassuolo di Fabio Grosso si prepara ad affrontare un Palermo ferito ma deciso a reagire. Nelle parole del tecnico neroverde, riportate dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, traspare fiducia ma anche consapevolezza della complessità del match: «Mi piacerebbe ricevere dai ragazzi altre belle prestazioni, a cominciare da questa, ricche di contenuti. Sappiamo di dover alzare sempre il livello».

Grosso non sottovaluta l’avversario, pur riconoscendone le difficoltà: «Il Palermo finora non ha rispettato le aspettative, ma questo rende la partita ancora più complessa. Siamo pronti ad agire e reagire, consapevoli di ciò che serve nei momenti chiave».

Clima teso per Dionisi

Dall’altra parte, Alessio Dionisi torna per la prima volta da avversario al Mapei Stadium in un clima carico di tensioni. Contestato dai tifosi dopo due sconfitte pesanti, il tecnico rosanero prova a trasformare le difficoltà in uno stimolo: «Sappiamo cosa si dice di noi, ma dobbiamo mantenere lucidità ed equilibrio per reagire e dare risposte».

Le certezze del Sassuolo

Il Sassuolo arriva da cinque vittorie consecutive e una striscia di 11 successi nelle ultime 13 giornate. Grosso, però, resta concentrato sul presente e sulle assenze di Romagna, Mulattieri e Volpato: «Ho grande fiducia nella rosa e chi entra spesso fa la differenza».

Anche per lui, questa partita ha un sapore speciale: «Palermo fa parte della mia storia. Ho ricordi bellissimi, ma ora sono concentrato solo sul presente».

La gara si lega alla prossima sfida di campionato? Grosso è categorico: «Non faremo l’errore di distrarci. Tutte le nostre energie sono rivolte a questa partita».

Con due ex di lusso in panchina e motivazioni altissime, Sassuolo-Palermo si preannuncia come una sfida densa di significati. Da un lato, il Sassuolo vuole continuare a stupire e sognare in grande. Dall’altro, il Palermo cerca una scossa per non sprofondare in una crisi più profonda.