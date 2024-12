Corriere dello Sport: “Le Douaron unica punta. Le probabili formazioni di Sassuolo-Palermo”

Le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, disegnano un match teso e carico di aspettative. Il Palermo, in crisi dopo due sconfitte pesanti, cerca una svolta, mentre il Sassuolo, reduce da sei vittorie consecutive, vuole continuare la sua marcia trionfale.

Il Palermo, reduce da due sconfitte e con una crisi offensiva evidente (solo 3 gol segnati dagli attaccanti), cerca una svolta per non perdere il treno dei playoff. Dionisi sta valutando uno schieramento che possa alternare la difesa a 4 con un centrocampo elastico, pronto sia a coprire che a ripartire. Le Douaron sembra favorito per partire titolare, vista la scarsa fiducia in Henry e l’attesa infinita per il ritorno al gol di Brunori.

Sull’altra panchina, Fabio Grosso – che in estate ha rifiutato il Palermo – punta forte sul tridente Laurienté, Berardi e L. Moro, con quest’ultimo favorito su Pierini per il ruolo di centravanti. Le assenze di Romagna, Mulattieri e Volpato limitano le rotazioni, ma il rientro di Doig offre qualche opzione in più per la difesa.

Il match si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Per Dionisi, si tratta di trovare finalmente un’identità e ridare fiducia a un ambiente in ebollizione. Per Grosso, è l’occasione di confermare il momento positivo del Sassuolo e allungare la striscia di vittorie.

Sassuolo (4-3-3):

Portiere: Moldovan (31)

Difesa: Toljan (23), Odenthal (26), Muharemovic (80), Pieragnolo (15)

Centrocampo: Thorstvedt (42), Obiang (14), Boloca (11)

Attacco: Berardi (10), L. Moro (24), Laurienté (45)

Panchina: A. Russo (1), Satalino (12), Doig (3), Paz (17), Lovato (20), Miranda (44), Ghion (8), Caligara (29), Lipani (35), Iannoni (40), Pierini (77), D’Andrea (25), Antiste (28).

Indisponibili: Romagna, Mulattieri, Volpato.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Laurienté, Thorstvedt.

Palermo (4-4-1-1):

Portiere: Desplanches (1)

Difesa: Lund (3), Ceccaroni (32), Nikolaou (43), Baniya (4)

Centrocampo: Di Francesco (17), Ranocchia (10), Segre (8), Di Mariano (7)

Trequartista: Verre (26)

Attaccante: Le Douaron (21)

Panchina: Nespola (12), Sirigu (46), Nedelcearu (18), Buttaro (25), Gomes (6), Vasic (14), Saric (30), Brunori (9), Insigne (11), Appuah (19), Henry (20).

Indisponibili: Gomis, Blin, Pierozzi, Diakitè, Peda, Di Bartolo.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Ceccaroni.

OGGI A REGGIO EMILIA

Mapei Stadium, ore 15

TV: DAZN

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

Guardalinee: Luciani e Biffi

Quarto uomo: Burlando

VAR: Camplone

AVAR: Muto