L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo. L’estate senza precedenti ha ricadute sul piano organizzativo: il ritiro di Petralia Sottana, in programma dopo Ferragosto, è ancora da definire sotto il punto di vista del contatto squadra-tifosi e di gestione della comunicazione. La società ha pensato di ridurre il numero di giorni di lavoro nel comune madonita per concentrare gran parte del lavoro in città, ma emerge il problema impianti.

Esclusa l’ipotesi “Barbera”. Ci sarebbe il “Pasqualino” di Carini, ma il sintetico non è adatto ad una squadra in rodaggio.