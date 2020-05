L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Bandecchi, presidente della Ternana: «Se si ripartisse a settembre, la C non ce la farà. Suggerisco una C nazionale a 22 squadre da nord a sud, poi due gironi semi-professionismo. Serve qualcosa di diverso. Se il calcio deve aspettare i soldi da questo Governo, moriremo tutti di fame».