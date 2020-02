L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” esalta la vittoria del Palermo nel derby contro l’FC Messina. I rosa superano la prova di maturità contro una delle avversarie più forti incontrate negli ultimi mesi. Ci pensa Sforzini a decidere il match con una doppietta. Partita rissosa e combattuta, mal gestita dall’arbitro che ha finito per scontentare tutti, soprattutto l’FC che reclama un rigore e un fallo in occasione del primo gol rosanero. L’errore dei messinesi è stato scadere nel nervosismo dopo l’episodio che ha portato in vantaggio il Palermo. Gli uomini di Gabriele non subivano gol da 558 minuti. I due tecnici si sono sfidati a colpi di tattica. Pergolizzi ha ricompattato la squadra passando al 3-4-3 per poi tornare a 4 in difesa nella ripresa. L’FC ha scelto un 3-4-1-2 che non ha dato gli esiti sperati.