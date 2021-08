L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul ritorno in città del Palermo.

Il Palermo riabbraccerà oggi i suoi tifosi nel primo allenamento stagionale al Barbera, fissato a porte aperte a partire dalle ore 17,15.

Sarà intanto un bagno d’entusiasmo, benzina necessaria per fare bene a queste latitudini. L’anno scorso la partenza fu molto più tardiva e zoppicante ma c’era l’ingaggio di Boscaglia che pareva garantire i tifosi. Poi invece l’alchimia non scattò e la squadra cominciò ad avere un’identità proprio dopo la rottura con l’allenatore. Quest’anno si riparte da piccole certezze che però andranno corroborate dal campo. L’impatto dei nuovi innesti, dopo i quarti di finale play off, è ancora da verificare.