L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Virtus Francavilla.

“I rosa sono una squadra senza la qualità necessaria per pretendere di stare in alto. La Virtus, invece, è venuta al “Barbera” per giocare a calcio” scrive il quotidiano”. Brutta sconfitta per il Palermo, caduto 1-2 contro i pugliesi.





Le sostituzioni di Boscaglia hanno peggiorato le cose: fuori Palazzi, Odjer in mezzo pasticciava regalando un contropiede ai brindisini.