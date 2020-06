L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla situazione di Martin in casa Palermo. Dopo la promozione in Serie C dei rosanero, è tempo per la dirigenza del club individuare gli elementi che faranno parte dell’organico dei rosa anche per il prossimo anno in un campionato complicato come la C. Tra questi, vi è il centrocampista francese, il quale si è dimostrato particolarmente carico in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di rendersi ancora protagonista e riportare la squadra dove merita.