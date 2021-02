L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo.

Il club rosanero è in vendita. C’è anche la base d’asta su cui trattare: 15 milioni di euro. E per Mirri l’opzione di mantenere la gestione della pubblicità per 4 anni.





Attenzione, però, non c’è al momento alcuna trattativa in corso né potenziali acquirenti che hanno mosso passi concreti.