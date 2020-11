L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Monopoli.

I rosa si impongono 3-0 grazie alle reti siglate da Almici, Marconi e Saraniti.





Gli uomini di Boscaglia cancellano così la disfatta interna contro la Turris. Gli avversari non sono apparsi in giornata, costretti a regalare un’ora di gioco ai rosa. E mercoledì c’è in programma Palermo-Viterbese.