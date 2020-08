L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. Per il Picerno arrivano i centrocampisti Dettori e Laaribi. La Lucchese ha presentato l’attaccante Convitto, arrivato dal Licata. Il Padova si è assicurato il centrocampista Simone Della Latta. Affondo del Monopoli per il palermitano Andrea Petta, difensore della Casertana ed ex Sicula Leonzio.