L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato in Serie C. Con molta probabilità Giuseppe Raffaele sarà il nuovo tecnico del Catania, a dimostrazione che il club etneo vuole giocare un campionato da protagonista. Tra le altre trattative, il Sudtirol si è aggiudicato l’ex Roma Leandro Greco. La Turris ha invece acquistato il centrocampista Antonio Romano dalla Pianese. Alla Virtus Francavilla il centrocampista Domenico Franco. La Cavese si è aggiudicata l’attaccante ex Rieti De Paoli.