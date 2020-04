L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla ripartenza del calcio. In Europa, come FIGC e Serie A, programmano la ripresa dei campionati. Oggi, la Lega ha in programma in consiglio in cui si parlerà di date: l’ipotesi di ripresa del campionato si basa sul weekend del 30-31 maggio. L’UEFA punta sul formato delle Final Eight per le coppe europee, un’idea che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui i campionati nazionali non partissero nemmeno ai primi di giugno. In quel caso, le sfide potrebbero giocarsi tutte a Istanbul.