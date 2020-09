L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Bari. Si apre la fase due del mercato. Serve un innesto per reparto per rendere competitiva la rosa di Auteri. Tutto fatto per Lorenzo Lollo, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare da un momento all’altro. Si tornerà alla carica per Ciurria del Pordenone. Infine si cercherà un difensore per completare il reparto.