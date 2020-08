Corriere dello Sport: "I diktat di Messi «Io così non firmo»"

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul rapporto tra Messi e il Barcellona. Il suo “mi sento più fuori che dentro” riguarderebbe la stagione 2021/2022, non quella in procinto di partire. Il fuoriclasse argentino voleva le dimissioni immediate di Bartomeu, ma quest’ultimo ha preferito non mollare la poltrona per risanare i conti del club. Messi ha confessato al nuovo allenatore Koeman di sentirsi prigioniero di una clausola rescissoria da 700 milioni di euro che nessun club si accollerà considerando il contratto in scadenza.