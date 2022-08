L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Colpo del Genoa, che ufficializza il ritorno di Kevin Strootman (32): prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Il club ligure sta per chiudere con George Puscas (26), da ieri in città dopo l’accordo col Reading sulla base di tre milioni. Due gli obiettivi del Pisa: un attaccante e un centrocampista, di spessore. E’ noto l’interesse per Stefano Moreo (30), ma il Brescia, al momento, dice no. Per il reparto centrale due le (difficili) piste: Dario Saric (28) dell’Ascoli e Jasmin Kurtic (33) del Parma che non ha intenzione di cederlo a una potenziale concorrente per la serie A. In lista di uscita l’attaccante Christian Tommasini (21) al Taranto, il mediano Andrea Cisco (24) alla V. Francavilla, il terzino Andrea Beghetto (28) è in bilico tra Cosenza e Reggina, il centrale Lorenzo Masetti (21) al Piacenza, il centrocampista Davide Di Quinzio (32) potrebbe finire alla Carrarese. Infine Yonathan Cohen (26): il Maccabi Tel Aviv insiste per riaverlo, ma per il momento c’è distanza tra domanda e offerta. Mario Sampirisi, 29 anni difensore, si trasferisce dal Monza al Frosinone.

La Reggina spinge per Azevedo Hernani (28), l’alto ingaggio del centrocampista è un problema, però a decidere sarà il Parma che attende la rinuncia del Genoa al secondo anno di prestito. L’Ascoli ha definito per l’attaccante portoghese Pedro Mendes (23), dello Sporting Lisbona. Il Modena ha ceduto il difensore Matteo Ciofani e l’attaccante Mattia Minesso alla Triestina. Visite mediche, ieri, per Mattia Aramu (27) prelevato dal Venezia. Il Sudtirol insisterà per i centrocampisti Jose Mauri (26) e Andrea Schiavone (29), entrambi svincolati. In dirittura a Cosenza la trattativa per il centrocampista Giacomo Calò (25) del Genoa, lo scorso anno al Benevento. Giocatore duttile può ricoprire il ruolo di regista e fare pure la mezzala. Il ds Gemmi spera di metterlo a disposizione di Dionigi già per la trasferta di Parma.