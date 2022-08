L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Il Crotone ha annunciato il difensore Federico Papini (22) a titolo definitivo dalla Lucchese: contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il Catanzaro ha ufficializzato il difensore centrale Erasmo Mulè (23) in prestito secco dalla Juventus, la scorsa stagione al Cesena, ex Trapani e Juve Stabia. L’Audace Cerignola ha tesserato il centrale difensivo Lorenzo Gonnelli (29) dal Cesena, in B con il Livorno, e l’attaccante Filippo D’Andrea (23) dalla Salernitana, ex Foggia, Seregno e Teramo. Per la Fidelis Andria i centrocampisti Andrea Arrigoni (34), oltre 400 presenze fra i professionisti, le ultime tre stagioni al Teramo, contratto biennale, e Simone Paolini (25), scuola Ascoli, nel recente passato con Pontedera, Cuneo, Fano e Pistoiese. Il Monopoli sta per definire gli arrivi a titolo temporaneo del difensore Manuel Nicoletti (23) dal Crotone, già con la squadra pugliese due stagioni fa, e dell’attaccante Giacomo Manzari (21) dal Frosinone, ex Carrarese. La Turris si appresta a formalizzare il prestito del difensore centrale Salvatore Boccia (21) dal Cagliari. Il Pescara potrebbe avere a titolo temporaneo il centrocampista Robert Gucher (31) dal Pisa e l’attaccante King Udoh (24) dall’Olbia.

Fermana, ecco Nardi . L’Ancona ha ingaggiato il terzino destro Tommaso Barnabà (21), giovanili Bologna, lo scorso campionato al Mezzolara. Per la Fermana il portiere Michele Nardi (36), ex Cesena, in B con Parma e Chievo. Alla Lucchese il centravanti Andrea Bianchimano (25) dalla Viterbese: contratto temporaneo annuale con opzione e contro opzione. Il Pontedera è a un passo dall’attaccante Francesco Nicastro (30) ex Padova. La Virtus Entella ha raggiunto l’accordo con la Cremonese per il prestito del centrocampista Joshua Tenkorang (22). Il Trento si assicura il difensore Pol Garcìa Tena (27) in B con Vicenza, Como, Crotone, Latina e Cremonese: contratto fino al 30 giugno 2024. Alla Triestina il difensore Matteo Ciofani (34) e il trequartista Mattia Minesso (32) provenienti dal Modena, contratto biennale, nonchè l’esterno d’attacco Luca Paganini (29) ex Ascoli, biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Per l’Alessandria, con contratto biennale, il difensore centrale Lorenzo Checchi (31) nella passata stagione al Mantova e il centrocampista Marco Nichetti (25) ex Albinoleffe.