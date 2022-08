L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sugli esuberi in casa Palermo.

Mentre sul campo si fanno prove di nuovo Palermo, la cui prima uscita sarà sabato sera contro l’Ascoli, sul fronte mercato la priorità adesso diventa vendere o comunque prendere decisioni in relazione alla rosa. Con l’ingaggio ufficiale di Segre (a titolo definitivo, contratto triennale, al Torino va l’attaccante classe 2004 Giacomo Corona in prestito con diritto di riscatto a favore dei granata), c’è un solo posto libero per over 23 nella lista attuale, ed è quello che dovrebbe essere riservato a Mateju, il difensore ceco ex Brescia e Venezia, in arrivo da svincolato. Qualunque altra operazione in entrata va fatta su giovani nati dal ’99 in poi, oppure prevede una cessione, o mancata iscrizione nell’elenco che sarà definitivo al termine della sessione di mercato. Per acquistare Saric ad esempio, deve essere sacrificato un over 23 già in lista.

Gli esuberi. Ed in effetti il Palermo lavora anche sugli esuberi, con una settimana ancora a disposizione. Per Michele Somma (27), che appare fuori dal progetto in una difesa zeppa di nomi, il problema è l’ingaggio elevato, riconosciutogli due stagioni fa quando arrivò svincolandosi dagli spagnoli del Deportivo La Coruna. Altro giocatore che probabilmente avrà poco spazio è Giuseppe Fella (29), al momento comunque, in assenza dell’infortunato Soleri, unico attaccante puro, sia pure con caratteristiche diverse, alle spalle di Brunori. Fella avrebbe ricevuto una proposta dal Cesena. Ci sono poi i nati nel 2000 (Doda, Peretti, Silipo che è 2001) chiusi con gli ultimi arrivi, ma una cui eventuale partenza non libererebbe nessuno slot. È certo che il Palermo cercherà per loro una sistemazione per non svalutarne il valore: scenderanno probabilmente di categoria, ma in prestito. Silipo è cercato dall’Avellino.