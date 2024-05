Corriere dello Sport: “Gara a senso unico. Il Palermo si ferma a Venezia, gioia Vanoli”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla sconfitta del Palermo a Venezia.

Il Palermo non è riuscito a qualificarsi per la finale dei playoff, uscendo sconfitto contro il Venezia. Le speranze si sono infrante già all’andata e, nonostante un secondo tentativo in casa, il Palermo non è riuscito a ribaltare il verdetto. Con un inizio subito in salita, la gestione della partita si è rivelata complicata e il Palermo ha finito per arrendersi.

Sarà il Venezia di Vanoli a sfidare una tra Cremonese e Catanzaro nella finale, un traguardo raggiunto nuovamente dopo tre anni. La squadra di Mignani ha concluso la stagione con un bilancio negativo: dieci partite e solo due vittorie, insufficienti per avanzare nei playoff.

La sconfitta è stata netta, con il Venezia che ha dominato entrambe le gare. Il vantaggio nel ritorno è arrivato già dopo quattro minuti, con un tiro dalla distanza di Tessmann, che ha portato il punteggio sull’1-0. Il gol di Tessmann, unito alla rete di Pierini dell’andata, ha messo al sicuro la qualificazione per i veneti. Segre ha quasi segnato il gol del pareggio, ma una parata di Joronen ha impedito la rete.

Il Palermo non è riuscito a rispondere adeguatamente e fermare Pohjanpalo non è stato sufficiente. La situazione si è ulteriormente complicata con l’infortunio di Brunori a mezz’ora dalla fine, segnando di fatto la resa definitiva della squadra siciliana. A pochi minuti dalla fine, l’autogol di Svoboda ha fissato il risultato finale, un inutile guizzo per il Palermo che ha sancito l’uscita dai playoff.