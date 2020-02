L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole di Ernesto Gabriele, allenatore dell’FC Messina: «Andata col Palermo? Avremmo meritato il pareggio, ma adesso bisogna guardare avanti. Ci aspetta un avversario forte, ma noi ci siamo preparati bene come facciamo ogni settimana. Sono certo che i ragazzi daranno il massimo per conquistare un risultato positivo e proseguire la serie utile. Il Palermo è forte in tutti i reparti, anche se nell’ultimo periodo ha attraversato un periodo poco brillante. Noi siamo fiduciosi delle nostre possibilità. Carbonaro si è allenato bene e vedrò se schierarlo dall’inizio».