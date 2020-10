L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro della Serie A. Dopo il caos attorno a Juventus-Napoli, il massimo campionato italiano studia le misure per portare a conclusione la stagione. I club non vogliono considerare l’ipotesi playoff, ma qualora la situazione dovesse peggiorare, potrebbe intervenire il Consiglio federale stabilendo un nuovo format del campionato. Ancora tanti i nodi da sciogliere, a partire da quando e come si svilupperà la possibile formula, ispirata alla final eight della scorsa Champions League.