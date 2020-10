L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo: «Cercavamo qualcosa in più nel mercato. La squadra è in costruzione, faremo di tutto per non perdere terreno. Luperini? E’ da tanto che non gioca, non ha fatto il ritiro, ci vuole almeno un mese. Sicuramente gli organici di Bari e Ternana sono superiori. Sulla carta partono favoriti rispetto a noi. La Ternana gioca bene, vince in trasferta ed ha elementi di primo piano come Falletti e Mammarella». Sagramola chiede pazienza ai tifosi: «L’organico è completo. La Serie B? Se non quest’anno, il prossimo».