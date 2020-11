L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva del Catania:

«Era ora che si tornasse a giocare il derby, peccato soltanto che ciò stia avvenendo in terza serie e, purtroppo, in assenza di pubblico. Chi lo ha vissuto sa bene cosa significa questa sfida giocata al “Barbera” o al “Massimino”. Purtroppo il periodo storico impone queste rinunce. In questo momento della stagione, la posizione in classifica migliore conta poco. Sarebbe un errore arrivare a questa sfida con la concezione di essere superiori. Ci sarà da lottare non poco, invece, perché il Palermo è davvero una buona squadra. Purtroppo ha dovuto affrontare qualche disagio per via del Covid: mi auguro di poter affrontare lunedì un avversario al completo».





«Reginaldo? Col Palermo sarà fra i convocati e come lui anche altri saranno disponibili, ad eccezione di Piccolo e Zanchi. Sarao è da valutare».