Corriere dello Sport: “Ex Palermo. A Marsiglia sono già tutti pazzi per De Zerbi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’ex rosa De Zerbi e la sua avventura a Marsiglia.

La vittoria del Marsiglia a Lione ha infiammato i sogni dei tifosi, facendo immaginare grandi traguardi in una città che vive il calcio con passione travolgente. Roberto De Zerbi, consapevole della difficoltà di mantenere i piedi per terra in un ambiente così emotivo, ha cercato di moderare l’entusiasmo nonostante l’inizio fulminante della squadra in Ligue 1, dove l’OM è primo in classifica a pari punti con Monaco e PSG.

La partita contro il Lione è stata una vera impresa, considerando che il Marsiglia ha giocato in 10 uomini quasi dall’inizio, a causa della rapida espulsione di Balerdi. Nonostante ciò, la squadra ha mostrato grande capacità di adattamento, mantenendo un atteggiamento propositivo e aggressivo, evitando di chiudersi in difesa, come tipico dello stile offensivo di De Zerbi. Questo ha portato a una vittoria per 3-2, con un gol decisivo segnato all’ultimo minuto dall’inglese Rowe. L’esultanza dei tifosi è stata esplosiva, con un’accoglienza festosa all’aeroporto che ha testimoniato quanto questo successo significasse per la città.

Nonostante l’euforia, De Zerbi ha mantenuto una visione lucida: «Non posso parlare di vittoria del campionato, non sarebbe serio, abbiamo appena cominciato». Il tecnico italiano ha elogiato la prestazione della squadra, affermando che sarebbe stato soddisfatto anche con una sconfitta, per il carattere e l’atteggiamento mostrato. Gli elogi della stampa francese, come il raro 8 in pagella assegnato da L’Equipe, sottolineano quanto sia apprezzato il suo lavoro finora.

I cambi operati da De Zerbi sono stati determinanti: Lirola, Ulisses Garcia e Rowe, entrati dalla panchina, sono stati gli autori dei gol che hanno portato alla vittoria. Tuttavia, De Zerbi resta cauto, consapevole delle difficoltà della stagione e della concorrenza di un PSG che, pur avendo perso Mbappé, resta una forza temibile.

A Marsiglia, l’entusiasmo è già alle stelle, e i tifosi sperano che De Zerbi possa riportare un titolo che manca dal 2010. Il tempo dirà se il tecnico italiano sarà in grado di concretizzare queste ambizioni.