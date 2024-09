Derby di Vienna: caos e violenza dopo Rapid-Austria Vienna, un ferito grave

Le immagini diffuse in rete raccontano una scena di ordinaria follia: il derby tra Rapid e Austria Vienna, anziché rimanere nella memoria per le emozioni sportive, è degenerato in episodi di violenza inaudita. Al termine del match, vinto 2-1 dal Rapid, le tifoserie delle due squadre hanno trasformato lo stadio in un vero e proprio campo di battaglia. Lanci di fumogeni, razzi e oggetti di ogni tipo hanno scatenato il panico tra gli spettatori, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti, inclusi bambini e famiglie seduti nei settori meno coinvolti dalle rivalità.

Durante il match si erano già registrate alcune tensioni, ma è stato solo al triplice fischio che la situazione è esplosa in tutta la sua gravità. Decine di tifosi, veri e propri teppisti, sono riusciti a invadere il terreno di gioco, dando vita a scene di caccia all’uomo che hanno fatto il giro del web. Almeno una persona è rimasta seriamente ferita, mentre le forze dell’ordine sono intervenute in ritardo, consentendo agli scontri di continuare per diversi minuti.

Il risultato sportivo, che ha visto il Rapid balzare in testa alla classifica e distanziare i rivali cittadini, è passato completamente in secondo piano. La cronaca nera ha preso il sopravvento, alimentando polemiche e interrogativi su come sia stato possibile che un evento di tale portata potesse degenerare in simili scene di violenza.

Molti si chiedono come i teppisti siano riusciti a scendere in campo indisturbati e perché le misure di sicurezza non siano state adeguate a prevenire una situazione così pericolosa. Il derby di Vienna, che avrebbe dovuto essere una festa dello sport, si è trasformato in uno spettacolo indegno, che lascia amarezza e rabbia tra i tifosi veri e gli spettatori presenti allo stadio.

