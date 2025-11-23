Corriere dello Sport: “Entella-Palermo 1-1, le pagelle”
Nel giorno del pari tra Virtus Entella e Palermo, il Corriere dello Sport analizza il match attraverso le pagelle ufficiali, fotografando l’andamento della gara tra errori decisivi, ripartenze e occasioni mancate. Le valutazioni del quotidiano sportivo raccontano un incontro equilibrato, segnato dall’avvio brillante dei rosanero, dal gol di Tiritiello e dalla risposta di Pohjanpalo.
VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1)
Colombi 6,5
Parodi 6,5
Tiritiello 6
Marconi 6
Bariti 6,5 (35′ st Moretti sv)
Karic 6,5 (19′ st Dalla Vecchia 6)
Benali 6 (35′ st Nichetti sv)
Di Mario 6,5
Fumagalli 6 (19′ st Guiu 6)
Franzoni 6
Debenedetti 6 (25′ st Russo 5,5)
A disp.: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Traniello, Ankeye, Portanova.
All.: Chiappella 6,5
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Diakité 5,5 (1′ st Bereszynski 6)
Bani 6
Ceccaroni 6
Pierozzi 6
Vasic 6 (25′ st Segre 6)
Blin 5,5 (33′ st Giovane sv)
Augello 6,5
Palumbo 7
Le Douaron 6,5 (33′ st Corona sv)
Pohjanpalo 7
A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Peda, Veroli.
All.: F. Inzaghi 5,5
ARBITRO
Collu di Cagliari 6