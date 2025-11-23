Corriere dello Sport: “Entella-Palermo 1-1, le pagelle”

Nel giorno del pari tra Virtus Entella e Palermo, il Corriere dello Sport analizza il match attraverso le pagelle ufficiali, fotografando l’andamento della gara tra errori decisivi, ripartenze e occasioni mancate. Le valutazioni del quotidiano sportivo raccontano un incontro equilibrato, segnato dall’avvio brillante dei rosanero, dal gol di Tiritiello e dalla risposta di Pohjanpalo.

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1)

Colombi 6,5

Parodi 6,5

Tiritiello 6

Marconi 6

Bariti 6,5 (35′ st Moretti sv)

Karic 6,5 (19′ st Dalla Vecchia 6)

Benali 6 (35′ st Nichetti sv)

Di Mario 6,5

Fumagalli 6 (19′ st Guiu 6)

Franzoni 6

Debenedetti 6 (25′ st Russo 5,5)

A disp.: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Traniello, Ankeye, Portanova.

All.: Chiappella 6,5

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7

Diakité 5,5 (1′ st Bereszynski 6)

Bani 6

Ceccaroni 6

Pierozzi 6

Vasic 6 (25′ st Segre 6)

Blin 5,5 (33′ st Giovane sv)

Augello 6,5

Palumbo 7

Le Douaron 6,5 (33′ st Corona sv)

Pohjanpalo 7

A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Nicolosi, Peda, Veroli.

All.: F. Inzaghi 5,5

ARBITRO

Collu di Cagliari 6