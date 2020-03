In tantissimi Paesi lo sport si è dovuto fermare per l’emergenza Coronvirus, ma non tutti. In Turchia, il presidente del Trabzonspor, Ahmet Agoglu ha dipinto la situazione con un po’ di ironia: «Il campionato turco deve proseguire altrimenti rischiamo di avere un boom di divorzi nel nostro paese…» le frasi del patron di un club che peraltro è al comando della classifica a pari punti con il Basaksehir. Il Trabzonspor non vince lo scudetto da ben 36 anni, adesso l’occasione va presa al volo senza intoppi di sorta. «Il calcio permette alle persone di liberarsi dallo stress: se dovessimo sospendere il torneo, poi, non ci sarebbero abbastanza giudici per le sentenze di divorzio». Proprio per il mancato stop il centrocampista Obi Mikel ha rescisso il contratto con il Trabzonspor e dichiarato: «Bisognerebbe annullare tutta la stagione, in queste condizioni non me la sento di giocare».