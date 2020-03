L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibile chiusura anticipata della Serie B. In una direzione totalmente opposta a quella spiegata, sta andando la commissione medico scientifica della Lega Serie B che, oltre a richiedere sostegno psicologico per i calciatori costretti a stare lontani dalle famiglie e a proporre lo stop di qualsiasi tipo di allenamento, sottoporrà al presidente Balata l’idea di interrompere subito il torneo cadetto perché, secondo i dottori, non esistono nel breve le condizioni per la ripresa.