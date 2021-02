L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Catania, atteso dalla Ternana.

Gli etnei hanno cambiato marcia rispetto al girone d’andata e possono contare su qualche uomo di qualità in più.





A confermarlo il tecnico Raffaele: «Siamo più squadra rispetto all’andata. Andremo in Umbria per fare la migliore prestazione possibile, contro una squadra che sta ammazzando il campionato. E’ evidente che bisognerà essere perfetti per fare risultato».