Corriere dello Sport: “Doppio colpo Palermo. Bari su Altare e Barba. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Bari a caccia di una coppia di centrali per sistemare il reparto arretrato. Giorgio Altare (25) del Venezia e Federico Barba (30) del Como gli ultimi giocatori sondati. Rimbalza da tempo anche il nome di Davide Biraschi (30) svincolatosi dopo il biennio in Turchia con la maglia del Fatih Karagumruk ma su di lui, già colonna del Genoa, ci sono diversi club di A. Il ds Magalini sta facendo l’impossibile per venire incontro alle esigenze di Longo ma non è semplice muoversi con le cifre che girano. Sempre in stand by la trattativa per il centrale Davide Veroli (21) che ha appena allungato col Cagliari sino al 2028. Nell’affare potrebbe entrare il Napoli inserendo Veroli nella cessione di Gaetano per poi girarlo al Bari. Aurelien Scheidler (26) al Dender in prestito con diritto di riscatto. In uscita Gregorio Morachioli (24) e Ismail Achik (23).

DOPPIO COLPO PALERMO. Doppio colpo in canna per il Palermo: Luis Hasa (20) e Nikola Sekulov (22), entrambi di proprietà della Juventus. Il City Group stringe per la mezzala italo-albanese, e per il jolly offensivo macedone seguìto dalla Samp. E dalla Juventus può arrivare anche il duttile terzino Tommaso Barbieri (21). Con la soluzione Andrea Ceresoli (21) dell’Atalanta potrebbe far partire non più Ionut Nedelcearu (28) ma Patryk Peda (22) forse in Polonia al Lechia Gdansk. Dal Nantes in arrivo l’esterno Stredair Appuah (20).

RIFONDAZIONE A SALERNO. Oggi è il giorno di Tijs Velthuis (22), difensore centrale olandese dello Sparta Rotterdam, scuola Twente. Petrachi lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze. Matteo Lovato (24) al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto. Il Cagliari segue Domagoj Bradaric (24). Lassana Coulibaly (28) non vuole la B e rifiuta il Palermo. Empoli e Cagliari interessati con una contropartita tecnica, ma la Salernitana vuole 2 milioni. In uscita Mateusz Legowski (21). Boulaye Dia (28) ha richieste dalla Premier League (West Ham, Brentford, Newcastle ed Everton) e dalla Liga (Villareal, Betis Siviglia e Girona).

Per Flavius Daniliuc (23) Celtic Glasgow e Salisburgo si sono tirati indietro. Simy (32) rifiuta l’Iran. Da sistemare Junior Sambia (27), Dylan Bronn (29), Mamadou Coulibaly (25) e Kaleb Jimenez (21). Piace sempre Cesar Falletti (31) della Cremonese. Petrachi ha già tagliato il monte ingaggi di quasi 19 milioni. Sono, invece, 14 i milioni che arriveranno (alcuni pagamenti sono rateizzati) dalle cessioni concretizzate. Intanto, Roberto Busso, Ceo di Gabetti, potrebbe diventare il nuovo presidente nell’ambito dell’accordo consulenziale tra Salernitana e Gabetti Sport. Nando Elefante sarebbe il nuovo dg.

ALTRI AFFARI. Settimana decisiva per il passaggio di Gianluca Lapadula (34) al Pisa. L’attaccante raggiungerà Inzaghi non appena il Cagliari avrà trovato il sostituto. Enesto Torregrossa (32) piace al Cosenza e al Brescia. Alessandro Arena (23) è valutato dalla Carrarese con gli svincolati Mattia Destro (33) e Roberto Inglese (32). Lo Spezia lavora con l’Empoli per il passaggio in Toscana di Salvatore Esposito (23) e l’arrivo in Liguria di Duccio Degli Innocenti (21). Imminente Jeremy Oyono (23), fratello gemello di Anthony, al Frosinone. Stretta anche per l’attaccante Emanuele Pecorino (23).