Corriere dello Sport: “Nicola vuole Cheddira, ma c’è mezza Serie A. Tutte le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Queste sono le ore della cessione di Gianluca Gaetano (24). II Cagliari ha sempre reputato il trequartista una priorità, ma nelle ultime ore c’è stato lo scatto del Parma di Fabio Pecchia (50) che conosce bene il ragazzo per averlo allenato già a Cremona. Il Napoli, da parte sua, ha abbassato le pretese rispetto alla richiesta iniziale di 12 milioni, quindi chi in queste ore sarà più rapido a presentare l’offerta giusta sugli 8-9 milioni a titolo definitivo chiuderà immediatamente l’operazione con gli azzurri.

ASTA PER CHEDDIRA. Nei discorsi tra Cagliari e Napoli è finito anche anche Walid Cheddira (26) che, ad oggi, è sicuramente in vantaggio rispetto a M’Bala Nzola (27) della Fiorentina per il nuovo attacco dei sardi. L’affondo su Walid Cheddira o per un altro centravanti può arrivare, però, solo con l’uscita di Gianluca Lapadula (34), in scadenza nel 2025 e sempre più vicino al Pisa. Capitolo uscite. Jakub Jankto (28) ha chiesto la cessione perché vorrebbe maggiore spazio: ha mercato nella Mls. Alessandro Di Pardo (25) è vicino al Modena, mentre Isaias Delpupo (21) ha detto sì ai belgi del Sint-Truiden. Tornando a Cheddira, in Italia lo vogliono infatti anche Empoli, Venezia, Verona e Parma (per loro si parla di prestito) mentre all’estero Espanyol e Tolosa (che lo comprerebbero). Il Napoli questa volta vuole cederlo a titolo definitivo.

HATEBOER AL RENNES. Uscita importante per l’Atalanta: Hans Hateboer (30) è stato venduto al Rennes di Ricky Massara per 3 milioni. Il terzino lascia così la Dea dopo sette anni dal suo arrivo. Nel frattempo, da quanto trapela, è aumentata la concorrenza per Matt O’Riley (23). Secondo fonti inglesi, sul centrocampista molto stimato dai nerazzurri è piombato anche il Chelsea. Ricordiamo che il Celtic lo valuta 25 milioni di euro, l’offerta del club dei Percassi è sui 18.

Udinese letteralmente scatenata. Dopo Iker Bravo (19), Gonçalo Esteves (20), Jesper Karlstrom (29) ha chiuso anche per il centrocampista Jurgen Ekkelenkamp (24). L’olandese, proveniente dall’Anversa, era stato bloccato da diversi giorni e per oggi sono state programmate le sue visite mediche.

Il Lecce, sempre focalizzato su Topi Keskinen (21) sull’attaccante americano Duncan McGuire (23), ha registrato il forte interesse del Genoa per Rémi Oudin (27). Tante le squadre su Hans Nicolussi Caviglia (24) richiesto, in particolare, da Eusebio Di Francesco (54) al Venezia. Lagunari anche sulle tracce di Cheick Condè (24) dello Zurigo. Scatto dell’Empoli sul mercato. Gli azzurri hanno preso informazioni sull’ex Bologna, Roma e Napoli Amodou Diawara (27), ora in forza all’Anderlecht. Il centrocampista è stato contattato da alcuni intermediari per valutare un suo ritorno in A. Non solo: per la porta degli azzurri c’è Federico Brancolini (23), libero dopo la rescissione con il Lecce. E piace Ronaldo Vieira (26) della Samp.