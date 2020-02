L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul rientro vicino di Doda e Ricciardo. L’albanese va verso la guarigione in seguito alla lesione distrattiva del collaterale mediale del ginocchio sinistro e per il match di domenica sembra convocabile. Anche Crivello ha lavorato in gruppo ed è recuperato. Il terzino resta sotto osservazione ma, ad oggi, sono alte le percentuali di un suo rientro immediato tra gli effettivi. Concetto valido anche per Ricciardo. L’attaccante, assente per infortunio nelle ultime tre gare, ha ripreso contatto con il pallone e ieri (in un tridente con Ficarrotta e Floriano) ha partecipato alla partitella finale. Ulteriore segnale di una probabile convocazione per domenica.