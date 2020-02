L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Manuel Peretti, difensore del Palermo. Pergolizzi, cosa le raccomanda? «Con lui parlo poco. Pensa che possa avere una bella carriera. Se gli chiedo spiegazioni sul mio ruolo, che in fondo conosco poco, da ex difensore mi svela ogni segreto». E gli over? «Sto crescendo grazie a loro. Santana è il più prodigo di consigli. A Cittanova, si è messo dietro la porta e non finiva mai; l’altro è Sforzini. Tutti mi danno una mano e mi sgridano. Meglio, i rimproveri fanno crescere».