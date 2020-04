L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza la stagione di Masimiliano Doda, terzino del Palermo. Verrà confermato nella prossima stagione. L’albanese ha tutto per rientrare in un progetto di rientro nelle categorie superiori. Contratto da adeguare, giocatore forte fisicamente e impressionante in progressione. Rimasto a lungo nel vivaio della Sampdoria, in attesa di un atto di fiducia, in estate ha sposato il progetto Palermo. Sin dal primo giorno si è preso la maglia da titolare e non l’ha lasciata più. Neanche 20 anni e i margini di crescita sono devastanti. Il futuro è suo.