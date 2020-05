L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla diretta gol in chiaro. In Bundesliga l’esperimento è già partito. Spadafora è pronto a utilizzare un decreto legge per normare la trasmissione in chiaro degli highlights della Serie A, ma non vorrebbe scrivere il testo del provvedimento da solo anche perché altrimenti sarebbe necessario un congruo indennizzo per i broadcast. Si aspetta che la Lega, Sky e Dazn gli facciano un assist ovvero che trovino un’intesa e che gliela comunichino in modo da favorire il suo lavoro. Mettere d’accordo i vertici della tv e i piani alti di via Rosellini è complicato.