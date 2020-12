L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’addio di Tony Di Piazza al Palermo.

L’italo-americano ha denunciato rapporti poco chiari della società con le parti correlate, riconducibili ai Mirri. Il recesso è stato presentato l’11 dicembre.





La sua azione costringerà i soci a rivedere progetti e programmazione. Adesso toccherà ai Mirri liquidarlo nella percentuale del 40% societario. Si preannuncia un’altra battaglia per la quale, se non si raggiungerà l’accordo, dovrà intervenire il Tribunale nominando un perito per la valutazione delle quote.