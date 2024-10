Corriere dello Sport: “Desplanches salva l’Italia. L’Under21 è all’Europeo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’Italia U21 e su Desplanches.

L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata ha raggiunto la qualificazione per la fase finale dell’Europeo di categoria, ma lo ha fatto con molta fatica, pareggiando 1-1 contro l’Irlanda a Trieste. Il gol decisivo per la qualificazione è stato realizzato da Cesare Casadei, su assist di Gnonto, ma il match è stato tutt’altro che semplice. L’Italia, che ha chiuso il girone con 22 punti in 10 partite, frutto di sei vittorie e quattro pareggi, ha sofferto nella seconda metà del secondo tempo, specialmente dopo il gol del pareggio irlandese segnato da Moran.

L‘Irlanda, costretta a vincere per sperare nella qualificazione, ha subito cercato di sfruttare la fisicità del centravanti Armstrong, mettendo sotto pressione la difesa italiana. Desplanches, il portiere azzurro, ha commesso alcune ingenuità che hanno rischiato di compromettere la partita, ma è stato Bertola a salvare l’Italia in diverse occasioni, prima su un tiro di Kenny e poi su Adeeko. Dopo queste difficoltà iniziali, gli azzurrini sono riusciti a sbloccare il match grazie a Casadei, che ha sfruttato un assist perfetto di Gnonto per segnare l’1-0.

Il gol ha dato fiducia agli azzurrini, che hanno sfiorato più volte il raddoppio con Baldanzi e Gnonto, quest’ultimo però ha fallito un rigore. Nel secondo tempo, l’Italia ha abbassato il ritmo, cercando di difendere il vantaggio. Tuttavia, l’Irlanda ha continuato a spingere e, grazie a un cross di Emakhu, Moran ha trovato il pareggio. Negli ultimi minuti, l’Italia ha rischiato di subire il sorpasso, ma Desplanches ha salvato la qualificazione con una parata decisiva su Emakhu.

Nonostante qualche difficoltà, l’Italia è riuscita a strappare il biglietto per l’Europeo che si terrà in Slovacchia nel giugno 2025. Il sorteggio dei gironi sarà il 3 dicembre a Bratislava.

Irlanda U21:

Curtis 5,5: Non particolarmente impegnato, ma non sempre sicuro.

O’Brien (1′ st) 6: Ha migliorato il rendimento difensivo dopo l’intervallo.

Abankwah 6: Solido in difesa, ha contenuto bene gli attacchi italiani.

Adegboyega 5,5: Alterna buoni interventi a qualche distrazione.

Garcia MacNulty 5,5: Prestazione sufficiente, ma senza spunti particolari.

Roughan 5,5: Poco incisivo, ma ha svolto il compito senza sbavature gravi.

Adaramola (1′ st) 6,5: Ha dato una spinta in più dopo il suo ingresso.

Healy 6: Buon lavoro a centrocampo, senza errori.

Adeeko 5,5: Avrebbe potuto sfruttare meglio alcune occasioni.

O’Mahony (37′ st) sv: Troppo poco tempo per incidere.

Moran 7: Migliore in campo per l’Irlanda, decisivo con il suo gol.

Kenny 6,5: Pericoloso in avanti e sempre attivo.

Emakhu (14′ st) 6,5: Ha portato vivacità e ha contribuito all’azione del pareggio.

Armstrong 6,5: Ha dato molto fastidio alla difesa italiana con la sua fisicità.

Crawford (all.) 6: Ha preparato bene la partita, riuscendo a mettere in difficoltà l’Italia.

Italia U21:

Desplanches 6: Ha alternato momenti di incertezza a parate decisive, come quella finale.

Savona 6,5: Propositivo sulla fascia, ha partecipato all’azione del gol.

Ghilardi 6,5: Solido in difesa, ha salvato alcune situazioni delicate.

Bertola 7: Ha salvato l’Italia in più occasioni, decisivo.

Zanotti 7: Prestazione molto positiva, solido in difesa.

Turicchia (31′ st) sv: Entrato nel finale, non ha avuto abbastanza tempo per farsi notare.

Casadei 7: Gol importante che ha sbloccato la partita, sempre pericoloso.

Prati 6: Ha lottato a centrocampo, ma senza particolari guizzi.

Ndour 5,5: Prestazione sottotono rispetto alle aspettative.

Baldanzi 7: Ha messo in difficoltà la difesa irlandese, sfiorando il gol in più occasioni.

Bonfanti (44′ st) sv: Poco tempo in campo per essere valutato.

Esposito 6: Ha contribuito bene in attacco, ma è stato sostituito presto.

Fabbian (9′ st) 6: Buona prestazione dopo il suo ingresso.

Gnonto 5,5: Prestazione sotto le aspettative, ha sbagliato un rigore importante.

Koleosho (31′ st) sv: Anche lui entrato troppo tardi per avere un impatto.

Nunziata (all.) 6: Ha gestito bene la partita, ma alcuni cambi non hanno pagato.

Ammoniti:

Casadei, Ambrosino, e Prati per l’Italia.

L’Italia ha dimostrato solidità, pur con qualche rischio nel secondo tempo, mentre l’Irlanda ha dato del filo da torcere agli azzurrini, soprattutto dopo aver trovato il pareggio.