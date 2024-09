Corriere dello Sport: “Desplanches decisivo. Nunziata ha un piede e mezzo agli Europei 2025”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Desplanches decisivo per l’Italia U21.

L’Italia Under 21 ha conquistato una vittoria importante contro la Norvegia, imponendosi per 3-0 grazie a una prestazione straordinaria di Tommaso Baldanzi, che ha ricordato per qualità e classe il talento di Paulo Dybala. Con questo risultato, la squadra di Nunziata si è assicurata almeno il secondo posto nel girone di qualificazione agli Europei, e potrebbe bastare un solo punto contro l’Irlanda il 15 ottobre per garantire il passaggio del turno, anche se potrebbe non essere necessario in caso di risultati favorevoli.

Baldanzi ha aperto le marcature con un gol di grande eleganza: dopo una serie di passaggi veloci, ha disorientato il portiere con una finta e ha messo il pallone in rete. La Norvegia ha cercato di reagire, ma Desplanches è stato decisivo con una grande parata a inizio secondo tempo. Nel momento di massima pressione norvegese, la notizia del pareggio tra Irlanda e Lettonia ha reso l’Italia padrona del proprio destino.

Pisilli è andato vicino al raddoppio, ma è stato ancora Baldanzi a firmare il secondo gol con rabbia da una posizione defilata. La sua serata magica si è poi completata con una splendida conclusione all’incrocio, per lo 0-3 finale. Una tripletta che non solo mette in evidenza il suo talento, ma anche l’importanza della sua prestazione in vista della qualificazione all’Europeo e del prosieguo del campionato.

Ora, l’Italia può guardare con fiducia ai prossimi impegni: l’11 ottobre, la squadra seguirà da casa Irlanda-Norvegia, sperando in un risultato favorevole, per poi scendere in campo contro l’Irlanda quattro giorni dopo, consapevole che un pareggio potrebbe bastare per volare in Slovacchia.

NORVEGIA (4-3-3): Tangvk 6,5; Edh 5,5, Hjelde 5,5, Ostrom 5, Lovik 5,5; Arnstad 6, Mannsverk 6 (1’ st Aasgard 5,5), Hansen-Aaroen 5,5; Mvuka 5 (42’ st Nypan sv), Jatta 5,5 (18’ st Nordas 5), Broholm 6 (18’ st Orjasaeter 5). A disp.: Ree; Braude, Skaret, Guddal, Meklersen. CT: Jalland 5.

ITALIA (3-4-1-2): Desplanches 6,5; Zanotti 6,5, Coppola 6, Pirola 6, Ruggeri 6,5; Fabbian 6 (42’ st Savona sv), Bove 6,5, Ndour 6,5; Baldanzi 8 (42’ st Ghilardi sv); Gnonto 6,5 (42’ st Raimondo sv), Esposito 6,5 (12’ st Pisilli 6,5). A disp.: Zacchi, Bianco, Ghilardi, Ambrosino, Bonfanti, Tongya. CT: Nunziata 7.