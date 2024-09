Corriere dello Sport: “Cagliari, Juve, Palermo in Coppa, Monza e Como. Il Napoli si scopre in 19 giorni”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Coppa Italia.

Il Napoli si prepara ad affrontare un periodo cruciale di 19 giorni, durante i quali dovrà giocare cinque partite chiave, tra campionato e Coppa Italia, che potrebbero definire il suo percorso nella stagione. Dal match contro il Cagliari fino alla sfida contro il Como, passando per l’incontro di Coppa Italia contro il Palermo e la super sfida contro la Juventus a Torino, il Napoli è chiamato a dimostrare il proprio carattere e consolidare un’identità che finora è apparsa incerta.

Antonio Conte, a cento giorni dall’inizio della sua avventura sulla panchina azzurra, potrà finalmente contare su una rosa completa, con i rientri dei giocatori impegnati con le nazionali, come Kvara, Anguissa e altri. Il Napoli ha già vissuto alti e bassi, con partite difficili come quella contro l’Hellas Verona e vittorie sofferte contro Bologna e Parma. Ora, l’obiettivo è trovare continuità e dimostrare una solidità che ancora manca.

Le prossime partite, tra cui il delicato confronto con la Juventus, saranno un test fondamentale per capire la vera mentalità della squadra. In un campionato sempre più competitivo, dove le sfide non sono mai semplici, il Napoli dovrà sfruttare ogni occasione per capitalizzare punti e avanzare in Coppa Italia. Questi diciannove giorni diranno molto sul futuro della stagione e sul vero valore della squadra di Conte.