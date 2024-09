Gazzetta dello Sport: “Italia Under 21 Baldanzi, che show. Desplanches “vola”. Battuta anche la Norvegia”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’Italia U21 che ha battuto la Norvegia grazie anche ad un super Desplanches.

Dicono che in Italia non nascano più talenti, eppure Castelfiorentino è ancora parte del nostro Paese. Da lì arriva Tommaso Baldanzi, numero 11 sulle spalle ma un 10 per visione e tecnica. L’Under 21 è stata trascinata dalla classe del suo trequartista, che ha annientato la Norvegia con una tripletta, la prima della sua carriera da professionista. Grazie a questo successo a Stavanger, l’Italia ha quasi assicurato la qualificazione al prossimo Europeo: basterà non perdere contro l’Irlanda nell’ultimo match, o sperare che la Norvegia non vinca la partita in più che deve ancora giocare.

Baldanzi, considerato uno dei talenti più puri della sua generazione, sta però vivendo un periodo difficile in campionato, relegato a riserva. Si dice che non sia pronto, che sia troppo esile per il livello richiesto. Tuttavia, basta guardarlo giocare per capire il suo potenziale, soprattutto se schierato da trequartista vicino alla porta, dove può fare la differenza.

A Stavanger, ha inaugurato la serata con una splendida azione corale conclusa con un tocco morbido che ha messo fuori gioco il portiere norvegese. Poi, nel momento più difficile per l’Italia, ha segnato il secondo gol con un potente sinistro, prima di chiudere la partita con un bellissimo tiro a giro per il 3-0 definitivo. La Norvegia, che all’andata aveva mostrato dinamismo e fluidità, stavolta ha impensierito solo nel primo minuto con una discesa di Mvuka, ma è stata subito neutralizzata dalla compattezza azzurra.

L’Italia di Nunziata ha dimostrato di saper anche soffrire, come nel primo quarto d’ora della ripresa, quando Desplanches ha compiuto una gran parata su un tiro di Arnstad. Ma è stato Baldanzi, ancora una volta, a chiudere la partita con un altro gol, dimostrando tutto il suo talento. L’Italia ora guarda con fiducia al prossimo impegno, trascinata dalla classe del suo trequartista.

Ecco le pagelle della partita:

7 – Desplanches

Decisivo con un grande intervento su Arnstad, sfoderando un riflesso di qualità.

7,5 – Zanotti

Sempre al posto giusto, sempre la scelta giusta. Perfetto sia in copertura che in fase offensiva.

7,5 – Coppola

Blocco difensivo impeccabile. Annulla gli avversari e l’azione del primo gol nasce dai suoi piedi.

6,5 – Pirola

Rientro solido, amministrando la difesa con tranquillità.

6,5 – Ruggeri

Costante presenza sulla sinistra, anche se un po’ impreciso nelle rifiniture. Fornisce però l’assist per il 2-0.

6 – Fabbian

Molto lavoro difensivo, ma poco incisivo in avanti. Migliora nella ripresa (Savona s.v.).

6,5 – Bove

Gioca fuori ruolo come regista, ma offre un contributo positivo in entrambe le fasi.

6,5 – Ndour

Buon controllo della fascia sinistra, con pochi errori.

6 – P. Esposito

Tocco decisivo per l’avvio dell’azione del vantaggio, e tanto sacrificio in copertura.

7 – Pisilli

Entra con grande energia, gioca in modo diretto e per poco non segna, colpendo un palo.

6,5 – Gnonto

Fornisce l’assist per il primo gol, poi lavora molto per la squadra (Raimondo s.v.).

7,5 – All. Nunziata

Prepara la partita perfettamente e gestisce bene i cambi, riprendendo il controllo quando necessario.

8,5 – Baldanzi (IL MIGLIORE)

Fuori categoria. Tripletta di pura destrezza, potenza e tocco raffinato. Fa la differenza.