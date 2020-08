L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Luigi De Laurentiis nel ritiro del Bari. L’obiettivo è riportare la squadra in B con gli uomini giusti. Il primo doppio colpo in arrivo riguarda Celiento e De Risio, due giocatori che Auteri allenava a Catanzaro. Ci sarebbe l’intesa anche per Candellone del Torino, nelle ultime stagioni punto di forza del Pordenone.

Sul fronte cessioni, Kupisz, Neglia e Bolzoni sono i primi della lista. Sembrano destinati a lasciare anche Schiavone e Scavone.