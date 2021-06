L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Serse Cosmi lascia il Crotone, come da contratto. Il Pisa valuta Cerri del Cagliari e Donnarumma del Brescia per l’attacco. Non è escluso un ritorno di fiamma per Moreo dell’Empoli.





Salernitana, Cagliari e Genoa si fiondano su Sabiri dell’Ascoli. Continua la politica di ringiovanimento della rosa del Frosinone: dopo gli acquisti dei centrali Gatti e Koblar, il club ciociaro è pronto ad accogliere Klitten, reduce dalla stagione all’Aalborg.