L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul cuore d’oro di Leo Messi. Il fuoriclasse ha infatti donato – come racconta il Mundo Deportivo – un milione di euro per l’Hospital Clínic del capoluogo catalano e per un altro centro in prima linea nella lotta al Coronavirus in Argentina. Anche il club blaugrana non è stato a guardare e ha deciso di dare il suo concreto contributo alla società catalana. In Catalogna ci si avvia rapidamente verso le ottomila persone contagiate e, al momento, sono stati 282 i decessi. Numeri che fin dal primo momento hanno convinto la società blaugrana a dar vita a campagne di sensibilizzazione verso un coretto comportamento della cittadinanza, utilizzando i volti di Messi e compagni. Dopo qualche giorno di riflessione, ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale alla Secretaria de Salud della Generalitat che tutte le installazioni del Barça sono a disposizione dei servizi sanitari. Le pubbliche autorità hanno molto apprezzato l’offerta e, in questo momento, starebbero valutando quali strutture utilizzare in concreto.