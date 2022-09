L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul test di oggi del Palermo contro il Nottingham.

Chiamatelo pure allenamento congiunto. I giocatori la vivranno come un’amichevole con tutti i fiocchi. Il Palermo, prima di concludere domani la City Experience di questa settimana, oggi alle 16 italiane disputa una partita o partitella contro il Nottingham Forest. Che fino a prova contraria gioca in Premier League, ed è qualcosa che darebbe da pensare durante la notte anche a varie squadre di Serie A.

Peraltro il Nottingham era partito bene in campionato, poi ne ha presi due dal Tottenham e sei proprio dal Manchester City e non si è più ripreso. Pur essendo una delle squadre che ha speso di più nell’ultimo mercato. Tanto che l’allenatore Steve Cooper è in bilico. Comunque la squadra è tutt’altro che al completo: ha dodici giocatori nelle varie Nazionali e un certo numero di infortunati. Il Palermo può scendere in campo e vedere che cosa succede senza particolari ansie. Non che Corini non prenda la faccenda sul serio: ha detto lui stesso che affrontare una squadra di Premier è sempre qualcosa di travolgente, a prescindere dall’etichetta che si appiccica all’evento. Si gioca poi in uno stadio piccolo ma verissimo: il Manchester City Academy, pur facendo parte integrante del centro sportivo della squadra, ha settemila posti a sedere e ha ospitato partite del Mondiale Under 15 di rugby e dell’Europeo di calcio femminile. L’allenatore del Palermo ruoterà molti uomini, ma a dar retta a quanto si è visto negli allenamenti di questi giorni ha l’aria di voler cominciare con il trio d’attacco regolamentare, cioè Elia a destra, Di Mariano a sinistra e Brunori al centro. Ieri test in palestra per tutti (composizione corporea, valutazione muscolo-scheletrica e analisi del movimento, valutazione osteopatica). Solo Broh e Accardi sono fuori gioco.

Il Nottingham Forest spunta a Manchester così: il Palermo cercava un test e l’ha trovato in uno dei club che ha migliori rapporti con il City. Sarà perché il gruppo di cui fa parte anche il Palermo ha una sorta di contraltare in Evangelos Marinakis, il greco che possiede sia il Nottingham sia l’Olympiacos: conglomerato più piccolo ma significativo. Appena tornato in Premier, il Nottingham vanta un passato glorioso e bizzarro con due Coppe dei Campioni tra il 1979 e il 1980, ma un solo titolo inglese. Alla fondazione scelsero le maglie rosse in onore di Giuseppe Garibaldi: andava di moda