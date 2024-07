Corriere dello Sport: “Como, Varane ha firmato. Spuntano Bonaventura e il sogno Depay. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

L’Empoli non si ferma e prosegue il lavoro di rafforzamento della squadra di Roberto D’Aversa (48), con Lorenzo Colombo (22), Devis Vasquez (26) e, secondo i piani del club, Mattia Viti (22). Il difensore di proprietà del Nizza è molto vicino al ritorno in Toscana e anche ieri ci sono stati dei contatti per mettere d’accordo tutte le parti in causa, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Detto degli accordi per il giovane attaccante e il portiere colombiano, entrambi di proprietà del Milan, ieri gli azzurri hanno annunciato anche l’ufficialità di Sebastiano Esposito (22) dall’Inter.

VARANE FIRMA. È tempo di comunicati anche a Como. Dopo il sì di Raphael Varane (31) delle scorse settimane, i documenti del contratto biennale del campione francese sono passati nelle mani dei legali che hanno il compito, in questi giorni, di mettere a punto tutti gli ultimi dettagli. L’ex United è rimasto immediatamente impressionato dalle ambizioni e dalla forza del club, una società che non si pone limiti, con un progetto diverso e sempre in costante crescita. Non a caso si è sussurrato anche di un tentativo per Memphis Depay (30), svincolato dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid e nel mirino di diverse società. Senza dimenticare che qualche chiacchierata c’è stata anche con Giacomo Bonaventura (34), svincolato e pertanto anche lui possibile obiettivo. La firma di Pau Lopez (29) con i lariani arriverà invece appena il Marsiglia avrà definito anche gli ultimi aspetti con l’erede del portiere spagnolo.

Tre gli annunci invece per il Cagliari, che ieri ha ufficializzato gli ingaggi di Nadir Zortea (25), Roberto Piccoli (23) e Michel Adopo (23) dall’Atalanta. Il primo, ricordiamolo, è stato acquistato a titolo definitivo.

Passiamo al Lecce. Ceduto Marin Pongracic (26) alla Fiorentina, il club giallorosso resta in attesa di una risposta definitiva dell’Hannover su Phil Neumann (27), centrale in scadenza nel 2025 e considerato vicino al club salentino. Ma non finisce qui, perché i pugliesi sono piombati anche su Dennis Praet (30), svincolato dalla scorso giugno e desideroso di rientrare in Italia.

GALLIANI HA UN SOGNO. Intanto, il Monza non perde le speranze per Wojciech Szczesny (34), che è fuori dai piani del suo club e quelli dell’Al-Nassr. Dopo lo stop alle discussioni con la Juventus, i sauditi hanno infatti mollato il polacco acquistando per 18 milioni, bonus inclusi, un ex pallino di Piero Ausilio, ovvero Bento (25). Adriano Galliani ha ammesso anche nei giorni scorsi di sognare il polacco: aspetta quindi un segnale da Cristiano Giuntoli, perché in caso di accordo tra i bianconeri e il portiere sulla buonuscita, l’ad è pronto a presentare un’offerta per un contratto da almeno 1,8-2 milioni a stagione. La differenza verrebbe coperta dalla Vecchia Signora. A proposito di portieri: Filip Stankovic (22) è sempre ad un passo dal Venezia di Eusebio Di Francesco (54), mentre su Hans Nicolussi Caviglia (24) si sono accesi anche i riflettori di altre società, tra cui Lecce e Parma, in attesa della decisione finale di Thiago Motta (41) sul centrocampista. Di certo, se potesse scegliere il giovane calciatore rimarrebbe ancora a Torino.